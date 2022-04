NBA Playoffs – Expert Picks for Each Series from Round One

What awaits us in the NBA after the season ends?

The Brooklyn Nets and Minnesota Timberwolves each lead by seven seeds, while the Atlanta Hawks and New Orleans Pelicans grabbed eight seeds on the final night of the championship. NBA play-in championship.

Each series is assigned round one: Miami Heat vs. Hawks, Boston Celtics vs Nets, Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls, Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors, Phoenix Suns vs. Pelicans, Memphis Grizzlies vs. Timberwolves, Golden State Warriors vs. Toronto. Denver Nuggets and Dallas Mavericks vs. the Utah Jazz.

Boston can slow down Kevin Durant And Keri Irving? how it’s going to be Joel Embiid And James Harden Fare in the duo’s first playoff together? What is the effect Luka DoncicCalf stress on the fortunes of the Mavericks? An NBA panel of experts selects each of the first-round series.

Note: The predictions of the Heat-hawk and Suns-Pelikans will be revealed on Sunday.

First round in the east

Kendra Andrews: Celtics at 7

Jerry Pembry: Networks in 6

Jamal Collier: Celtics at 7

Nick Dibula: Networks in 6

Nick Friedel: Networks at 7

Kirk Goldbury: Celtics at 7

Israel Gutierrez: Celtics at 7

Richard Jefferson: Networks at 7

Tim Legler: Celtics at 7

Andrew Lopez: Networks at 7

Zack Lowe: Celtics at 6

Tim McMahon: Celtics at 7

Bobby Marks: Celtics at 7

Dave McMenamin: Networks at 7

Kevin Bilton: Celtics at 7

Omar Raja: Networks at 7

Jorge Sedano: Networks at 7

Ramona Shelburne: Celtics at 7

Andre Snellings: Celtics at 7

Mark J. Spears: Networks at 7

Om Youngmisuk: Networks in 6

The end result: Celtics 11, Nets 10.

Kendra Andrews: dollars in 5

Jamal Collier: dollars in 4

Nick Dibula: dollars in 5

Nick Friedel: dollars in 4

Kirk Goldbury: dollars in 5

Israel Gutierrez: dollars in 4

Richard Jefferson: dollars in 5

Tim Legler: dollars in 5

Andrew Lopez: dollars in 6

Zack Lowe: dollars in 4

Tim McMahon: dollars in 5

Bobby Marks: dollars in 6

Dave McMenamin: dollars in 4

Kevin Bilton: dollars in 4

Kendrick Perkins: dollars in 6

Omar Raja: dollars in 5

Jorge Sedano: dollars in 4

Ramona Shelburne: dollars in 5

Andre Snellings: dollars in 4

Mark J. Spears: dollars in 6

Om Youngmisuk: dollars in 5

The end result: 21 bucks, 0 bulls.

Kendra Andrews: 76ers at 6

Jamal Collier: 76ers at 7

Nick Dibula: 76ers at 6

Nick Friedel: 76ers at 7

Kirk Goldbury: Raptors at 7

Israel Gutierrez: 76ers at 7

Richard Jefferson: 76ers at 6

Tim Legler: 76ers at 7

Andrew Lopez: Raptors at 6

Zack Lowe: 76ers at 7

Tim McMahon: 76ers at 6

Bobby Marks: Raptors at 6

Dave McMenamin: 76ers at 7

Kevin Bilton: Raptors at 6

Kendrick Perkins: 76ers at 6

Omar Raja: 76ers at 7

Jorge Sedano: Raptors at 7

Ramona Shelburne: 76ers at 7

Andre Snellings: Raptors at 7

Mark J. Spears: 76ers at 7

Om Youngmisuk: 76ers at 7

The end result: 76ers 15, Raptors 6.

Western first round

Kendra Andrews: grizzly at 5

Jerry Pembry: grizzly at 6

Jamal Collier: grizzly at 6

Nick Dibula: grizzly at 6

Nick Friedel: grizzly at 5

Kirk Goldbury: grizzly at 6

Israel Gutierrez: Grizzlies at 7

Richard Jefferson: grizzly at 5

Tim Legler: grizzly at 5

Andrew Lopez: grizzly at 5

Zack Lowe: grizzly at 6

Tim McMahon: grizzly at 6

Bobby Marks: grizzly at 5

Dave McMenamin: grizzly at 6

Kevin Bilton: grizzly at 6

Kendrick Perkins: grizzly at 5

Jorge Sedano: grizzly at 6

Ramona Shelburne: grizzly at 6

Andre Snellings: grizzly at 6

Mark J. Spears: Grizzlies at 7

Om Youngmisuk: grizzly at 6

The end result: Grizzlies 21, Timberwolves 0.

Kendra Andrews: Warriors in 5

Jamal Collier: Warriors in 6

Nick Dibula: Warriors in 6

Nick Friedel: Warriors in 7

Kirk Goldbury: Warriors in 6

Israel Gutierrez: Warriors in 7

Richard Jefferson: Warriors in 6

Tim Legler: Warriors in 6

Andrew Lopez: Warriors in 7

Zack Lowe: Warriors in 6

Tim McMahon: Warriors in 6

Bobby Marks: Warriors in 7

Dave McMenamin: Nuggets at 7

Kevin Bilton: Warriors in 7

Kendrick Perkins: Warriors in 6

Omar Raja: Warriors in 7

Jorge Sedano: Warriors in 7

Ramona Shelburne: Warriors in 5

Andre Snellings: Warriors in 7

Mark J. Spears: Warriors in 6

Om Youngmisuk: Warriors in 7

The end result: Warriors 20, Nuggets 1.

Kendra Andrews: Mavericks at 6

Jamal Collier: Mavericks at 6

Nick Dibula: Mavericks at 6

Nick Friedel: Mavericks at 7

Kirk Goldbury: Jazz at 7

Israel Gutierrez: Mavericks at 6

Richard Jefferson: Jazz at 7

Tim Legler: Mavericks at 7

Andrew Lopez: Mavericks at 6

Zack Lowe: Jazz at 6

Tim McMahon: Jazz at 6

Bobby Marks: Jazz at 6

Dave McMenamin: Mavericks at 6

Kevin Bilton: Jazz at 6

Kendrick Perkins: Jazz at 7

Omar Raja: Jazz at 6

Jorge Sedano: Mavericks at 7

Ramona Shelburne: Mavericks at 7

Andre Snellings: Jazz at 6

Mark J. Spears: Jazz at 6

Om Youngmisuk: Mavericks at 5

The end result: Mavericks 11, Jazz 10.